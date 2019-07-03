Реформы, военная поддержка и кинопроизводство: о чем говорил Зеленский в Канаде

В канадском Торонто стартовала международная конференция по вопросам реформ в Украине. Это уже в третий раз мировое сообщество собирается, чтобы обменяться мнениями и оценить ход изменений в стране. В этом году много говорят о децентрализации, верховенстве права и безопасности.

На чистом украинском открывала конференцию по вопросам реформ в Украине канадская министр иностранных дел Христя Фриланд. В этом году на конференции больше говорят о возможности позитивных изменений в условиях российской агрессии. Канада вновь заверила, что санкции против Москвы не ослабят.

Канада заявила о готовности выделить Украине $45 млн на проведение реформ, а также объявила о продлении до 2022 года военной миссии Unifire.

В Торонто сейчас с официальным визитом также президент Украины Владимир Зеленский. У него запланировано более десятка встреч с канадскими и мировыми правительствами. Глава государства заявил, что с Канадой договорились о поставках Украине бронетехники, впрочем деталей пока не озвучил.

Также согласились расширить действие соглашения о свободной торговле. Сейчас она распространяется только на товары, а уже скоро будет включать услуги, а следовательно украинцы смогут экспортировать и интеллектуальную собственность.

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Одно из крупнейших достижений украинской дипломатии – подписание соглашения о канадско-украинском кинопроизводстве. Оно упростит сотрудничество двух сторон, а также позволит дистрибьюцию украинского кино за океаном. Канадцы уже выразили заинтересованность в совместном кинопроизводстве на Одесской киностудии.

Договорились также о работе над соглашением о мобильности молодежи. Документ планируют подписать уже через несколько месяцев. Он позволит молодым украинцам получать рабочие визы по упрощенной процедуре, если планируют приехать в Канаду на срок до одного года. Стороны говорят: это важный шаг к безвизу с Канадой.

После напряженного дня свои двери открыл Украинский Дом в Торонто. Здесь гостей угощают кофе и украинскими сладостями, показывают украинскую моду и поют украинские песни, рассказывают о возможностях инвестиций в Украине.

В знак дружбы между нашими странами, Канада сделала нам символический подарок: знаменитый CN Tower на один день подсветили цветами украинского флага.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Зеленский в Брюсселе встретился с Кушнером.

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