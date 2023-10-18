РЕГИОНЫ УКРАИНЫ под ударом | ПРИГОВОРЫ по делу расстрелов на МАЙДАНЕ | Новости Факты ICTV за 18.10.2023

— Прилет в Харькове;

— Атака Днепропетровщины;

— Удар по Запорожью;

— Сводка Генштаба;

— Работа медиков 30 ОМБр;

— ATACMS в Украине;

— Приговоры по делу расстрелов на Майдане;

— Благотворительный забег;

— Стоматкабинет на колесах.

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