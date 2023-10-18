Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
РЕГИОНЫ УКРАИНЫ под ударом | ПРИГОВОРЫ по делу расстрелов на МАЙДАНЕ | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
— Прилет в Харькове;
— Атака Днепропетровщины;
— Удар по Запорожью;
— Сводка Генштаба;
— Работа медиков 30 ОМБр;
— ATACMS в Украине;
— Приговоры по делу расстрелов на Майдане;
— Благотворительный забег;
— Стоматкабинет на колесах.
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