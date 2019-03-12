Рейд на поджигателей травы: штрафы и сколько составили протоколов

В национальном Нижне-Днестровском заповеднике вчера в полдень загорелось 3 га тростниковых плавней – спасатели начали тушить, но штормовой ветер разгонял пламя, и сейчас горит площадь в сто раз больше – 300 га.

Огонь добрался дачного поселка. Там сгорели двухэтажный домик и баня. К счастью, никто не пострадал. Такие пожары, к сожалению, стали традиционными – местные жители жгут сухую траву.

Экологи уверяют, огонь для заповедника – настоящая катастрофа. Среди жертв сотни животных и растений.

Горят поля на Волыни. Сильный ветер мгновенно разносит пламя, в огне десятки гектаров.

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В селе Дерно огонь перекинулся на молодой лес, его пытались потушить очевидцы. Местные жители отвели пламя, которое подобралось вплотную к домам в селе Калиновка.

За сжигание полей можно загреметь за решетку, предупреждают экологи. Хотя поймать поджигателей трудно.

За две недели инспекторы составили почти 30 протоколов. В каждом районе – рейды. Поджигателей наказывают в основном штрафом – максимум 340 грн.

К слову, в Украине продолжается незаконная вырубка леса. Факты ICTV писали о теневой схеме махинаций.

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