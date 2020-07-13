Рейд в маршрутках Днепра: как будут наказывать за сломанные сиденья и просроченные аптечки

Смерть маршруткам! — в Днепре рейд проверок транспортных средств. Отсутствие огнетушителей, просроченные аптечки, грязные салоны и даже водители без разрешения на перевозку пассажиров. Все это фиксируют специалисты едва ли не в каждом автобусе.

Впервые такой рейд провели в прошлом году, с тех пор инспекторы составляют сотни актов. Городская же власть категорична, в случае повторного выявления нарушения, транспорт снимают с рейсов.

Сломанные сиденья и отсутствие огнетушителей уже в первом автобусе, инспекторы фиксируют нарушения. С аптечками тоже беда.

У одного из водителей обнаружили, что количество пассажиров, которое можно перевозить не совпадает с регистрационными документами. Вызвали полицию.

Комфорт и безопасность — это все, чего требуют пассажиры. С первым, признают, уже лучше. В городе начали заменять старые и разбитые маршрутки на большие вместительные автобусы.

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А вот с безопасностью для пассажиров до сих пор проблема. На местах, где должны быть молоточки для аварийного разбиения окон — пусто.

Исправность сидений и люков, целостность лобового стекла и соответствующее качество резины, всего 22 критериев, по которым инспекторы осматривают транспорт. За каждым из них выставляют баллы от 0 до 12. Все нарушения фиксируют в актах и ​​отправляют в АТП.

Состояние едва ли не всех маршруток, говорят чиновники уже критическое. Поэтому в Днепре понемногу меняют старые маршрутки на новые автобусы. Их уже 160 на маршрутах.

Продлится такая проверка еще несколько месяцев. За это время специалисты проинспектируют весь транспорт на городских маршрутах. В случае повторного выявления нарушений с перевозчиком разрывают контракт.

Также была проверка маршруток на Черкасщине. Там были заблокированные аварийные выходы, доставлены дополнительные кресла, просроченный техосмотр и отсутствие разрешений на перевозку. Водителю выписали 170 грн штрафа, перевозчику — 1700. Предприятие получает предписание на устранение нарушений. Штрафы в основном эффективны, говорят патрульные.

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