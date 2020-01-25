Реконструкция или новый ТРЦ: что будет со сгоревшим гастрономом на Крещатике

Недавно сети возмутила информация, что вроде бы никто не планирует реконструировать 140-летнее здание, которое сгорело на Крещатике – его просто снесут и построят 9-этажный торгово-развлекательный центр.

Крупный пожар в центре Киева произошел июня 2017 года. За 2 часа сгорели два этажа бывшего центрального гастронома на углу Крещатика и Богдана Хмельницкого.

Опасения возникли на основании документа департамента градостроительства и архитектуры. Те в ноябре прошлого года предоставили градостроительные условия и ограничения на строительство 27-метрового сооружения с подземным паркингом. И в департаменте Фактам разъяснили – никакой высотки там не будет.

По проекту, фасад здания сохранят. Зато полностью изменят крышу, там обустроят смотровую площадку. По планам владельца здесь будут работать кофейня и рестораны. Так же появится подземный паркинг, но только на 28 мест.

Но пока имеют разрешение только на проведение противоаварийных работ. Начнут весной.

Факты ICTV ранее писали о том, законно ли строительство нового ТРЦ на Лесной.

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