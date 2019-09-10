Реконструкция моста в Днепре: как изменился и сколько потратили денег

Три года ремонта, открытые уголовные производства и космическая стоимость работ – именно с этим связан ремонт Центрального моста в Днепре. Открыли переправу утром 7 сентября, а всех желающих экспертов, активистов и журналистов узнать о работах пригласили только 10 сентября. Городская власть отчитывается, что сейчас переправа в идеальном состоянии, а вот активисты называют ремонт не капитальным, а косметическим.

Центральный мост – одна из главных артерий, объединяет прав и левый берег города Днепр. Настоящий транспортный коллапс начался 3 года назад, когда переправу начали ремонтировать. Менялись подрядчики, правоохранители открывали уголовные производства, стоимость ремонта возрастала с космической скоростью и сейчас, по данным городских властей, остановилась на отметке 399 млн грн. Однако, как говорят активисты, по тендерной документации цифра значительно больше – более 600 млн грн.

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Журналистов повезли по спланированному маршруте, где все отремонтировано и отшлифовано, а вот активистам, которые лишь со второй попытки таки попали на лодку, проехаться по собственному маршруту запретили. Эксперты на борту отчитываются, что ремонт качественный и надежный, однако, работы с опорами все еще впереди.

Построили этот мост в 1966 году, на его строительство понадобилось 2 года, а вот на то, чтобы отремонтировать – более трех. Работы пошли быстрее, когда президент заключил с городским главой паре: сдать мост ко Дню города, или же – отставка. За два месяца переправу открыли.

Примет ли президент работу станет известно уже скоро. Однако инженеры уже готовят горожан к очередным ремонтным работам, ведь в надлежащем состоянии переправу все же необходимо поддерживать.

Напомним, в Днепре под припаркованным авто провалился асфальт.

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