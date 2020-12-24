Рекордная смертность и удар по власти короля: последствия игнорирования карантина в Швеции

В течение всего 2020 года Швеция отказывалась от жесткого карантина.

Люди ходили без масок и в общественных местах, и в магазинах, а чиновники проигнорировали массовые ограничения, сделав ставку на коллективный иммунитет.

Такое решение назвали шведским экспериментом в противовес локдаунам в большинстве стран. Власти рекомендовали шведам регулярно мыть руки и прикрывать рот и нос во время кашля.

Хотя стиль жизни шведов, в отличие от итальянцев или испанцев — более сдержанный, ограничений в общественных местах или учебных заведениях практически не было.

Однако с каждым месяцем пандемия становилась более зримой: граждане начали критиковать правительство за высокую смертность — особенно сравнительно с соседними странами.

По состоянию на конец декабря Швеция зарегистрировала 8 тыс. летальных исходов, связанных с коронавирусом. Для страны с населением в 10 млн человек это высокие показатели.

Эксперты сравнивают суточный прирост: если в соседних — Норвегии 405 смертей, в Финляндии 511, в Дании — более тысячи. Ошибкой было и слишком легкомысленное отношение к домам престарелых.

Шведские эпидемиологи признают — такое высокое количество смертей стало для них неожиданным. Всю ответственность за провал в борьбе с коронавируса взял на себя король.

Таким образом, карантин в Швеции вводят лишь в конце 2020 года.

Правительство не рекомендует проводить массовые встречи, также будет введен масочный режим в транспорте и возможный переход на дистанционную форму обучения и работы.

Стокгольм надеется, что новые ограничения дадут результат в ближайшее время.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.