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Рекордная безработица и усиление карантина: ситуация с Covid-19 в США

На первом месте по количеству инфицированных коронавирусом — США. Все больше штатов и городов вводят более строгий карантин.

В частности, в Нью-Йорке, где сейчас эпицентр болезни, настаивают, чтобы люди обязательно носили маски. Ведь по последним исследованиям, коронавирус может передаваться даже при обычной беседе или дыхании, а инфицированный человек может совсем не иметь симптомов.

Эпидемия коронавируса вызвала рекордную безработицу в Соединенных Штатах. За последние несколько недель более 6,5 млн американцев потеряли возможность зарабатывать на жизнь.

О ситуации в Америке смотрите в сюжете Анны Боль.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в США от Covid-19 могут умереть 2 млн человек.

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