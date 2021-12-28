Рекордные снегопады: на западе США остановили движение по железной дороге и автодорогам

Из-за метели без света осталось почти 30 тыс. домов. На дорогах – транспортный коллапс. Коммунальные службы едва успевают расчищать снег.

Движение по крупнейшим автострадам временно запретили, приостановили движение поездов. Местные власти призывают людей оставаться дома. А волонтеры и спасатели в это время обустраивают пункты обогрева.

— По прогнозам, снегопады и морозная погода не утихают еще несколько дней. Так что мы оборудовали приюты, куда люди могут прийти и получить помощь, — рассказал волонтер Кит Хьюз.

По его словам, волонтеры пока делают все, чтобы спасти как можно больше людей.

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