Рекордные снегопады: на западе США остановили движение по железной дороге и автодорогам
Из-за метели без света осталось почти 30 тыс. домов. На дорогах – транспортный коллапс. Коммунальные службы едва успевают расчищать снег.
Движение по крупнейшим автострадам временно запретили, приостановили движение поездов. Местные власти призывают людей оставаться дома. А волонтеры и спасатели в это время обустраивают пункты обогрева.
— По прогнозам, снегопады и морозная погода не утихают еще несколько дней. Так что мы оборудовали приюты, куда люди могут прийти и получить помощь, — рассказал волонтер Кит Хьюз.
По его словам, волонтеры пока делают все, чтобы спасти как можно больше людей.
2021-12-28
Теги: Залізниця, Калифорния, Негода, снігопади, США