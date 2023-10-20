Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Рекордные потери россиян | Ночной штурм Авдеевки | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
— Потери врага за сутки.
— Россияне начали новые штурмы Авдеевки.
— Репортаж с Авдеевки: враг возобновил атаки.
— В Запорожье завершили поисковые работы после ракетного удара 18 октября.
— Спецоперация ВСУ на Левобережье Херсонской области.
— Новые подразделения пограничников готовы к обороне рубежей.
— Байден обратился к американцам из овального кабинета.
— США отразили воздушные атаки на Ближнем Востоке.
— Лечение раненых военных в Днепре.
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