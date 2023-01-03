Ремонт “птичек” для ВСУ: как мариупольская команда дарит вторую жизнь дронам

Команда мариупольцев в Черкассах наладила ремонт дронов. Андрей Гежа в родном Мариуполе ремонтировал электронную технику. Однажды с единомышленниками помог военным вернуть к жизни дрон. Делать это продолжили и когда уехали из оккупированного города. Сначала в Запорожье. А с лета – в Черкассах.

Команда уже отремонтировала и передала бойцам полторы сотни “птиц”. И останавливаться не собирается.

Первый дрон Андрею пришлось чинить, когда там было уже горячо. После эвакуации в Запорожье вместе с товарищем, занимавшимся сельскохозяйственными дронами, они организовали дело. Тогда литовцы помогли с оборудованием и запчастями на первое время.

Сейчас команда имеет небольшую комнату, где Андрей вместе с единомышленниками обустроил мини-мастерскую по ремонту дронов. Здесь их хранят, реанимируют и тестируют.

Электроника – самое важное в квадрокоптере. В мастерскую Андрея на реанимацию попадают беспилотники с разными поломками: отказывают моторы, выходят из строя “лапки”, камеры, корпуса. Но самая страшная для них – вода:

– Если аппарат пролежал в воде, то на 99% это уже труп. Он может быть полезен только за счет того, что с него мы снимаем корпусные элементы. Сейчас мы восстанавливаем более 80% дронов, которые к нам приезжают – рассказывает Андрей Гежа.

Волонтеры говорят, что ремонтировать дроны выгоднее, чем покупать новые. Самый распространенный дрон – Mavic 3 – стоит около 3 тыс. долларов, а стоимость восстановления – примерно до 100 долларов:

– Детали очень трудно найти для ремонта. Чаще всего из двух-трех дронов можно сделать полноценный новый, который будет помогать ребятам, – говорит волонтер Валерия Гармаш.

Деньги на запчасти собирают среди желающих помочь. Жена Андрея и волонтер Ирина рассказала, что даже дети приносили свои игрушечные дроны, которые переделывали на боевые. А эвакуировавшийся из Донецкой области мужчина отдал на ремонт все свои сбережения — 2 тыс. долларов:

— Такая поддержка наших людей, которая была в 2014 году, которая у нас есть с 24 февраля, сейчас объединяет всю нашу Украину. Мы всему миру показываем, насколько мы крепки, – говорит волонтер Ирина Гежа.

Самая заветная мечта мариупольских энтузиастов, как и всех украинцев — победа. Но и после нее команда дело будет развивать. Ведь потом дроны будут обнаруживать взрывоопасные предметы.

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