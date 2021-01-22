Ремонт затягивается на годы: в каком состоянии техника на передовой на Донбассе

В зону проведения ООС с рабочим визитом приехал глава государственного концерна Укроборонпром Юрий Гусев, чтобы проверить, в каком состоянии находится техника на передовой.

Много военной техники с передовой, вышедшей из строя, сейчас простаивает в неких отстойниках. Некоторые экземпляры восстановлению не подлежат, однако есть и те, которые еще можно реанимировать. Хотя из-за бюрократических проволочек процесс затягивается на годы.

Армейцы говорят, имеют проблемы не только с поврежденным транспортом. Также военные жалуются на некачественные постановки оборудования.

Глава госконцерна пообещал наладить качественную коммуникацию между военными и представителями Укроборонпрома, это должно ускорить ремонт и модернизацию технической базы.

— Есть предложения по замене аккумуляторов, по модернизации освещения, есть определенные вопросы по колесным механизмам и сейчас мы это все записали и отработаем вместе с нашими конструкторами, инженерами, — отметил Юрий Гусев.

Бойцы надеются, что уже в ближайшее время они смогут качественно и главное быстро восстанавливать технику, которая была повреждена в боях, или просто требует планового ремонта.

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