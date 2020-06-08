Ремонтируют БМП и КрАЗы — работа восстановительного батальона на Приазовье

Их руки называют золотыми. Они ставят на колеса гусеницы, заставляют ездить и стрелять военную технику, которая побывала под вражеским обстрелом или просто вышла из строя в тяжелых фронтовых буднях.

Наша съемочная группа видела, как работают мастера восстановительно-ремонтного батальона на Приазовье.

Металлический гигант двигатель БМП-1 боевой машины пехоты. Шестицилиндровый дизель вместе с коробкой передач весит не менее тонны. Сложный ремонт провели всего за несколько дней. Более долго ждали запчасти, рассказывает военнослужащий. Теперь главное все правильно установить и закрепить.

Сергей — настоящая звезда рембата. До войны преподавал в профтехучилище и подрабатывал на СТО.

Ранее восстанавливал только легковушки. Ремонтом грузовиков овладел уже в армии. И научился делать это безупречно.

В жару и холод, дождь и снег, днем ​​и ночью — ремонтируют при любых условиях. Если техника сильно повреждена, бойцы рембата ее эвакуируют. Часто под обстрелами, рискуя жизнью. Если поломка незначительная, выезжают и восстанавливают все непосредственно на позициях.

Главное, говорят ребята, сработать быстро и качественно. И знают, что от их работы зависит боеспособность подразделений на передовых позициях.

Недавно ВСУ получили 13 модернизированных танков Т-64 и Т-80, их фактически реанимировали после длительного хранения на складах, перебрали до винтика, установили новое оборудование и просто с хламом создали современную боевую машину.

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