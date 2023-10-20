Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Репортаж с Авдеевки | Оборона границы с Беларусью | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
— Рекордные потери врага.
— Массированный обстрел Херсонской области.
— Залужный на Авдеевском направлении.
— Эвакуация с Авдеевки.
— Восстановление домов в Посаде-Покровском.
— Новые подразделения пограничников готовы к обороне рубежей.
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