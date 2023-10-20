Репортаж с Авдеевки | Оборона границы с Беларусью | Новости Факты ICTV за 20.10.2023

Мощный взрыв в Вознесенске: ПВО уничтожила ракету Х-59 в Николаевской области

ВСУ уничтожили на аэродромах Бердянска и Луганска 9 вертолетов РФ, ПВО и склад боеприпасов

В Раде передумали вводить уголовную ответственность для мужчин, выехавших во время войны: что известно