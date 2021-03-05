Респираторы на улице и штрафы до $1 тыс.: как действует жесткий карантин в Чехии

В Чехии из-за большого количества случаев коронавируса ввели трехнедельный карантин. Уже несколько месяцев количество новых больных остается на высоком уровне — около 10 тыс. в сутки.

Закрыли начальные школы, детские сады и непродовольственные магазины. Жителям страны не позволяют без уважительных причин оставлять свои регионы. Среди них — учеба, работа, визит в больницу или неотложная поездка к родственникам.

На выезде Праги чуть ли не каждый автомобиль здесь проверяется патрульными полиции. Главное, о чем спрашивают правоохранители — наличие документов и причина въезда/выезда из города.

Если же водитель не может доказать значимость причины — его разворачивают обратно. Штраф за нарушение этого ограничения может достигать $1 тыс.

Кроме того, чехов обязали носить респираторы класса FPP2 и выше. Средства защиты необходимо использовать не только в помещениях, но и на улице.

Венгрия усиливает карантин

В Венгрии усилили карантин — с 8 марта в стране закроют почти все предприятия. Смогут работать только магазины, аптеки и заправочные станции.

Школы и детские сады будут закрыты до апреля. Подробнее, как действует карантин в Венгрии читайте на Фактах ICTV.

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