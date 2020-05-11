Рестораны готовят свои летние террасы: как с 12 мая будут работать заведения Киева

Не все города выполняют разрешение на смягчение карантина полностью. В частности, в Киеве власть предпочитает держать закрытыми детские площадки и прибрежные зоны отдыха. К тому же начать смягчения решили только с 12 мая. Однако киевлян уже ничего не останавливает — на улицы вышли гораздо больше людей, многие из них без масок.

Столичные рестораны только готовят свои летние террасы к открытию. Понимают, что клиентов будет немного, поскольку транспорт до сих пор не ходит. Да и требования выполнить непросто.

Согласно новым требованиям между столами в ресторанах должно быть 1,5 метра, а за столом не более двух стульев. Готовые блюда должны подавать клиентам через специальное окошко или столик, и главное — бесконтактно. Также должны быть антисептики и только одноразовая посуда. Подробнее в сюжете Оксаны Михайловой.

Напомним, из-за ослабления карантинных мероприятий в Киеве с 12 мая будет увеличено количество маршрутов наземного общественного транспорта, сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.