Рестораны за три дня локдауна в Украине потеряли 25% прибыли

Украинские предприниматели страдают от локдауна. Если крупный бизнес еще хоть как-то балансирует, то маленькие предприниматели нынешние ограничения могут не пережить.

Только за первые три дня январского локдауна рестораны потеряли 25% своей ежедневной прибыли, подсчитали эксперты компании Poster.

Несмотря на то, что карантинные ограничения не вводили перед Новым годом и бизнес работал в прибыльный период, привычной декабрьской выручки рестораторы так и не получили, потому что украинцы отказались от корпоративов и банкетов. И вообще посетителей было в разы меньше, чем обычно.

У магазинов бытовой техники и электроники сейчас немного лучше ситуация, потому что перед Новым годом люди активно покупали подарки. Но по сравнению с декабрем 2019 года средний чек покупки значительно уменьшился. Все потому, что многие люди в прошлом году попали под сокращение или закрыли свой бизнес.

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Во время локдауна магазины техники продают только средства связи, остальные товары – онлайн.

ТРЦ потеряли половину месячного дохода, потому что на период карантинных ограничений для своих арендаторов полностью отменили оплату. Но нужно платить за коммунальные услуги.

– Мы не работаем 17 дней. Это 55% доходов компании, которые просто взяли и вытащили. Это как кто-то залезет к вам в карман и заберет 55% от зарплаты, – объясняет управляющий директор торгового центра Роман Емец.

В ассоциации ритейлеров говорят, что отсрочка локдауна до января дала предпринимателям возможность хоть немного рассчитаться с долгами, которые у кого-то тянутся еще с весеннего карантина.

Украинские предприниматели уверены, что после локдауна дела у них не улучшатся, потому что гости и покупатели не вернутся так быстро, а выплату зарплат и аренду за февраль никто не отменял. И последствия 2020 года бизнес точно будет чувствовать еще следующие полтора года.

В Министерстве здравоохранения Украины не будут настаивать на продолжении локдауна в Украине, который ввели в стране с 8 до 24 января 2021 года.

В стране будет действовать адаптивный карантин, который позволит усиливать ограничения в тех регионах страны, где будет наблюдаться ухудшение эпидситуации.

Несмотря на прогнозы, такой сценарий не является окончательным. Подробнее о продлении локдауна в Украине читайте в материале Факты ICTV.

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