Реструктуризация и отсрочка: как можно уменьшить уровень задолженности за коммуналку

За три месяца карантина каждый четвертый закарпатец не платит за газ. На предприятии Закарпатгаз говорят, что по состоянию на июнь потребители задолжали почти 900 млн грн. Область — лидер по количеству должников, и за распределение топлива ни разу не заплатили 70 тыс. человек.

Если потребители и дальше будут игнорировать платежки — экономить будут на ремонтах. А поскольку сети старые, то не избежать перебоев с поставками топлива, — предупреждают газовики.

В Киевводоканале ситуация менее критична — во время карантина большинство потребителей рассчитывались вовремя. А злостные должники игнорируют платежи годами, рекорд — 260 тыс. грн долга водного потребителя. Во время карантина нарушителей не отсоединяют и не штрафуют по указанию правительства. Но на предприятии отмечают, что после карантина на злостных неплательщиков будут жаловаться в суд. И тогда уже исполнительная служба за долги может даже забрать имущество.

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Осенью и зимой ситуация с доходами украинцев может ухудшиться. За период карантина работу потеряли почти 300 тыс. людей, количество безработных будет расти. В Министерстве развития общин настаивают на принятии изменений в законы, которые позволят реструктуризировать, то есть разделить на части долги потребителей на срок до 5 лет в зависимости от суммы. Отсрочить плату уже можно в некоторых структурах, например, в Киевводоканале. Частями можно заплатить и за обслуживание дома, если у вас ОСМД.

Во всех структурах призывают украинцев по возможности не накапливать долгов, ведь потом государство их не спишет. Более того, когда же ситуация в стране стабилизируется, со злостными должниками будут бороться радикально. Если законодательство обновят — неплательщикам суд может запретить выезжать за границу и управлять авто. В худшем случае можно остаться и без жилья.

В Киеве льготный период оплаты за коммунальные услуги продлится до конца ограничительных мер, а также город создал несколько онлайн-сервисов для оплаты коммунальных услуг.

Кабинет министров Украины изменил порядок формирования тарифов на коммунальные услуги. Изменения затронут рынок электроэнергии и газа. Такое решение приняли на заседании правительства 10 июня.

Теперь предприятия теплокомунэнерго смогут формировать цены на тарифы, исходя со средней цены на природный газ за прошлый отопительный сезон. В этом году это 4,048 тыс. грн за 1 тыс. кубометров.

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