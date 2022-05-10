Ресурсы врага ограничены: эксперт спрогнозировал последующие действия войск РФ в Украине

Российские войска не смогли достичь поставленных Кремлем целей в Украине. В рядах врага снижается моральный дух и сокращаются ресурсы.

Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

Он обратил внимание на то, что хозяин Кремля Владимир Путин, несмотря на ожидания, не объявил в своей речи на 9 мая о “победах”, поскольку их нет.

Комментируя дальнейшее развитие боевых действий в Украине, Сунгуровский спрогнозировал, что войска РФ будут пытаться наступать на Донбассе – в направлении Лимана (Донецкая область) и Рубежного (Луганская область), а также в Запорожском направлении.

Далее, по словам эксперта, российские захватчики могут попытаться перейти к оборонительным действиям и закрепиться на достигнутых позициях.

– Они сейчас ведут разведывательные действия, выискивают у нас слабые места. Каждая тактическая операция по наступлению предполагает преимущество в силах и средствах. Они перебрасывают с одного направления на другое, там наступают. Но ведь они оголяют другие направления, и там уже наступаем мы. Сейчас идут определенные “качели”. Но эти возможности по маневрированию собственными силами и средствами у них не так уж велики, поскольку моральный дух падает, ресурсы ограничены, и ограничиваются еще дальше – и в технике, и в живой силе, — подчеркнул Сунгуровский.

Эксперт напомнил, что Украина постепенно получает западное вооружение. Сунгуровский отметил, что теперь важно так спланировать дальнейшие действия украинской армии, чтобы пойти в контрнаступление и не дать врагу окопаться.

Сунгуровский уточнил, что для успешного контрнаступления необходимо достаточное количество оружия, подготовленные военные подразделения и поддержка с воздуха.

– Для этого необходимо, во-первых, накопление резервов: в вооружении, снарядах, боеприпасах, топливе. Наличие подготовленных подразделений, чтобы быстро, в штурмовом порядке преодолевать оборонительные позиции. Обязательно требуется поддержка с воздуха. Если нам удастся создать такую группировку, то этот процесс (контрнаступления, – Ред.) пойдет очень быстро, – объяснил эксперт.

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