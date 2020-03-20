Где в Украине производят антисептики и как сделать самостоятельно

Украина прекратила экспорт спирта и увеличивает производственные мощности, ведь спрос на антисептики огромен. А импортного сырья, из которого их изготавливали, крайне не хватает. Поэтому, производители договорились перейти на отечественный спирт.

Украинский спирт будет ничем не хуже зарубежного, хоть это другое вещество. Кроме того, компания запустит 4 дополнительных завода и уже закрыла экспорт, чтобы сырья хватило, прежде всего, для Украины. Вместе с нами в компании посчитали, что дополнительные заводы смогут производить до 100 тыс. литров чистого спирта за сутки. Это примерно 3 млн маленьких антисептиков в день.

В то же время ВОЗ опубликовал рецепт антисептика. И его можно сделать в домашних условиях. Для этого вам понадобится тот же этанол, перекись водорода и глицерин.

ВОЗ рекомендует: Этанол 96% (8333 мл) или изопропиловый спирт (7515 мл); Перекись водорода 3% (417 мл;) Глицерин 98% (145 мл).

Факты ICTV ранее писали о том, как сделать антисептик из водки — рецепт.

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