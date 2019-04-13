Рецепты успешной экономики и повседневной жизни: Нордик Найтс в Киеве

В Скандинавских кранах забота об экологии привита с детства. Также приветствуется повторное использование ресурсов, если древесину или мусор можно переработать, то никто даром не выбрасывать. Рецепты не только успешной экономики, но и повседневной жизни в Киеве в эти минуты рассказывают на уже традиционных Нордик Найтс, его проводят посольства Норвегии, Швеции, Финляндии и Дании.

Скандинавские политики едва ли не самые открытые в мире. Многие из них ездят на работу на велосипеде и не пользуются охраной. Это способствует доверию к власти, поэтому скандинавы доверят и полиции и судам. Благодаря этому права собственности прозрачные, экономика развивается.

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В скандинавских страна – минимум миллиардеров, но почти нет бедных. Большинство населения – средний класс, который пользуется качественными вещами, но щеголяет дорогими покупками. Плохим тоном считается показная роскошь, вычурность и дорогой автомобиль.

Скандинавы много работают, но знают что такое хороший отдых. Их метод релаксации хюгге – экспортируют по всему миру. Это и отдых на берегу уютного озера, сауна, поход и главное теплое общение с друзьями и семьей.

Здоровый образ жизни – еще один залог счастья. Популярная во всем сети скандинавская ходьба родилась в Финляндии – спорт понятный и под силу разным возрастным категориям.

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