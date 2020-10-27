Реванш старых политиков: кому украинцы дали шанс на местных выборах

На местных выборах 2020 украинцы вспомнили старых политиков, имеющих испорченную репутацию.

В частности, едва не стала мэром Славянская сторонница Путина Неля Штепа. Правда, в городском совете она появится вместе с другими пророссийскими силами.

А в Киеве второе место занял соратник Януковича Александр Попов.

Неожиданно вспомнили и о бывшем нардепе Сергее Лозинском, которого осуждали к 15 годам заключения за убийство человека на охоте. Он победил в голосовании на голову объединенной территориальной общины в Кировоградской области.

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Политологи считают, что в такой ситуации виноваты и суды. Поскольку то, что Лозинского амнистировали, а Штепа вышла сухой из воды, окрылило одиозных и коррумпированных политиков вновь отправиться во власть.

До 3 ноября должны установить итоги голосования на выборах по пропорциональной системе в пределах территориальных избирательных округов.

А до 6 ноября ТИК устанавливают результаты голосования в едином многомандатном избирательном округе, едином одномандатном округе, многомандатных округах. Только после этого публикуются все результаты.