Революция желтых жилетов охватила Париж – почему бунтуют

Революция желтых жилетов охватила Париж. Тысячи демонстрантов заблокировали резиденцию президента Франции на Елисейских полях и возвели баррикады. Начали разбирать мостовую и призвали людей выходить на улицу.

Участники возмущены – бензин уже подорожал до 1,5 евро. Это примерно 47 грн, а очень популярен среди французов дизель – до 1,7 – 55 грн. А с января ценники на заправках снова вырастут. Правительство Франции поднимает акцизы на горючее, Париж хочет бороться с загрязнением воздуха. Протестующие требуют от властей уменьшить налоги, и таким образом, удешевить бензин и дизель. Демонстрантов поддерживают 80% французов – последние данные соцопросов.

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Двухнедельные мирные акции переросли в столкновения с полицией. Для безопасности туристов – закрыли вход на Эйфелеву башню. Власти жестко отреагировала на новые демонстрации. Применили для разгона акций – водометы и слезоточивый газ.

Правительство – непреклонно, и не будет уменьшать налог, через который подорожал бензин. Президент Франции Эмануэль Макрон попросил французов спокойнее реагировать на изменения. Объяснил, нужно использовать экологически чистое топливо, чтобы уменьшить зависимость от нефти. И сделать воздух в городах – чище. Поэтому для этого стоит менять привычки, как бы трудно это ни будет.

К слову, власть против автомобилистов: бензиновые протесты во Франции.

Опубликовано Ноябрь, 24 в 20:32



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