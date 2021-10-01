Режиссер фильма Цена правды стала лауреатом премии Емельяна Ковча

Известный польский режиссер Агнешка Холланд получила отличие блаженного священномученика Емельяна Ковча, которым греко-католическая церковь чтит выдающихся гуманистов мира, людей, которым близко понятие человечности.

Это она создала киноленту о настоящем геноциде украинского народа — Голодоморе 1932-1933 годов.

Режиссер признается, что работа была тяжелой и часто ее переполняло чувство гнева. Она считает, что все, что произошло тогда, не может быть чем-то оправдано или просто забыто.

Прошли десятки лет, прежде чем мир узнал правду о Голодоморе в Украине и признал его геноцидом. Прошло почти столетие, пока эту трагедию экранизировали так, чтобы полностью раскрыть тему ужасного сталинского преступления на больших экранах.

Это сумела сделать выдающийся польский режиссер Агнешка Холланд в ленте Гарет Джонс или Цена правды.

Лента основана на реальных событиях. Британский журналист Гарет Джонс, рискуя жизнью, едет в Украину и делает фотографии. Именно его снимки и стали документальными доказательствами Голодомора и других преступлений большевицкого режима.

Агнешка признается, что тема была непростая, но однозначно стоила экранизации.

— С такой темой, как преступление против человечества, как Голодомор, очень непросто работать, поскольку это болезненно. Ты должен пережить коллективные эмоции и выживших, и погибших. Да, это было сложно, но я сделала это, — сказала Холланд.

Мировая премьера картины состоялась в 2019 году. Фильм получил награду Золотой лев на фестивале польских фильмов в Гдыне. Мировая реакция поразила авторов.

— Кинолента спровоцировала очень серьезный исторический анализ событий Голодомора, был интерес медиа и правительства. Фильм оказался очень актуальным. Но что примечательно, во всех странах, где мы его показывали, включая Корею, были украинцы, которые реагировали эмоциональнее всех, — вспоминает Агнешка.

Агнешка Холланд получила государственную награду от Украины — орден княгини Ольги III степени. А теперь еще и стала лауреатом премии Емельяна Ковча.

— Агнешка Холланд — режиссер, профессионал, патриот своего народа. Она сквозь свою душу и сердце показала боль и страдания великой трагедии украинского народа. Мир это увидел и почувствовал, — отметил председатель Общественного комитета по увековечению памяти блаженного священномученика Емельяна Ковча Иван Васюник.

Отличие Емельяна Ковча, который спас до 2 тыс. евреев от неминуемой расправы нацистов, и который заплатил за это собственной жизнью, получают представители мирового сообщества и наши соотечественники, которые стоят на защите человечности и примирения.

— Мы ищем таких людей среди украинцев, евреев, поляков, американцев и других народов, которые бы исповедовали эту идею примирения, идею излечения ран, — сказал председатель украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук.

Награждение лауреатов состоится уже через несколько дней в Люблине.

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