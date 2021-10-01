Режиссер фильма Цена правды стала лауреатом премии Емельяна Ковча
Известный польский режиссер Агнешка Холланд получила отличие блаженного священномученика Емельяна Ковча, которым греко-католическая церковь чтит выдающихся гуманистов мира, людей, которым близко понятие человечности.
Это она создала киноленту о настоящем геноциде украинского народа — Голодоморе 1932-1933 годов.
Режиссер признается, что работа была тяжелой и часто ее переполняло чувство гнева. Она считает, что все, что произошло тогда, не может быть чем-то оправдано или просто забыто.
Прошли десятки лет, прежде чем мир узнал правду о Голодоморе в Украине и признал его геноцидом. Прошло почти столетие, пока эту трагедию экранизировали так, чтобы полностью раскрыть тему ужасного сталинского преступления на больших экранах.
Это сумела сделать выдающийся польский режиссер Агнешка Холланд в ленте Гарет Джонс или Цена правды.
Лента основана на реальных событиях. Британский журналист Гарет Джонс, рискуя жизнью, едет в Украину и делает фотографии. Именно его снимки и стали документальными доказательствами Голодомора и других преступлений большевицкого режима.
Агнешка признается, что тема была непростая, но однозначно стоила экранизации.
— С такой темой, как преступление против человечества, как Голодомор, очень непросто работать, поскольку это болезненно. Ты должен пережить коллективные эмоции и выживших, и погибших. Да, это было сложно, но я сделала это, — сказала Холланд.
Мировая премьера картины состоялась в 2019 году. Фильм получил награду Золотой лев на фестивале польских фильмов в Гдыне. Мировая реакция поразила авторов.
— Кинолента спровоцировала очень серьезный исторический анализ событий Голодомора, был интерес медиа и правительства. Фильм оказался очень актуальным. Но что примечательно, во всех странах, где мы его показывали, включая Корею, были украинцы, которые реагировали эмоциональнее всех, — вспоминает Агнешка.
Агнешка Холланд получила государственную награду от Украины — орден княгини Ольги III степени. А теперь еще и стала лауреатом премии Емельяна Ковча.
— Агнешка Холланд — режиссер, профессионал, патриот своего народа. Она сквозь свою душу и сердце показала боль и страдания великой трагедии украинского народа. Мир это увидел и почувствовал, — отметил председатель Общественного комитета по увековечению памяти блаженного священномученика Емельяна Ковча Иван Васюник.
Отличие Емельяна Ковча, который спас до 2 тыс. евреев от неминуемой расправы нацистов, и который заплатил за это собственной жизнью, получают представители мирового сообщества и наши соотечественники, которые стоят на защите человечности и примирения.
— Мы ищем таких людей среди украинцев, евреев, поляков, американцев и других народов, которые бы исповедовали эту идею примирения, идею излечения ран, — сказал председатель украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук.
Награждение лауреатов состоится уже через несколько дней в Люблине.