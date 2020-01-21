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Резолюция по импичменту Трампа: почему недовольны демократы

Сейчас идут дебаты о правилах судебного разбирательства. Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл представил свою резолюцию, в который описываются правила судебного разбирательства. После длительных дебатов и рассмотрения поправок, сенаторы будут голосовать за правила.

Демократы против этой резолюции, говорят, что правила, якобы писал сам президента Трамп, республиканцы, разумеется за.

Правила такие: каждая сторона имеет по 24 часа и по 2 дня на представление своих аргументов. Начинается суд в 13:00, поэтому представления аргументов продлится до 1-2 ночи.

Демократы говорят: это делается для того, чтобы американцы не услышали правды. Правила также говорят: все доказательства, собранные в ходе расследования в Палате Представителей, не будут автоматически приняты к рассмотрению. За это позже должен проголосовать Сенат.

Также только путем голосования могут вызвать новых свидетелей и новые доказательства. Большинство в Сенате республиканская, и демократы сомневаются, что любые доказательства примут во внимание. Поэтому они называют этот процесс фальсифицированным самого начала.

Факты ICTV ранее писали о том, что говорил Трамп о судебном процессе по делу об импичменте.

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