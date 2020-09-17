Результат за 40 минут. Украина вводит новый тест на Covid

Украина вводит еще один тест на Covid. Он за 30-40 минут выявлять антигены коронавируса в организме. Об этом в эксклюзивном интервью рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Быстрые тесты изготавливают в США, их использование одобрила и ВОЗ. Тестами государство планирует обеспечить семейных врачей, чтобы массово проверять пациентов.

Также Украина продолжает договариваться о закупке будущей вакцины. Сейчас третью стадию испытаний проходят 9 препаратов. И Украина, по словам главного санитарного врача, должна получить не менее 8 млн доз по мировой програмне Ковакс, параллельно МЗ договаривается с производителями о том, чтобы приобрести у них вакцины напрямую.

Прежде всего, препаратами обеспечат медиков. Вторые на очереди военные и педагоги, затем уязвимые слои населения. Однако массовое использование вакцины в мире ожидают не раньше конца этого года.

Поможет ли вакцина завершить пандемию

Вакцина от коронавируса не сможет завершить пандемию. Об этом заявили в европейском представительстве ВОЗ.

По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ганса Клюге, пока не известно, поможет ли вакцина от коронавируса всем группам населения.