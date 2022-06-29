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Результаты G7: поддержка Украины, усиление санкций и осуждение авиаобстрелов РФ

Маргарита Верещагина Видеоредактор

Семь развитых стран мира будут поддерживать Украину, сколько потребуется, чтобы она могла защитить себя и обеспечить демократическое будущее. Также эти государства готовы предоставить нашей стране гарантии безопасности в будущем, а санкции против России усилят. Такие обязательства содержит совместное коммюнике, обнародованное лидерами G7 по завершении двухдневного саммита.

Россия свое мнение по поводу саммита выразила в характерной для нее манере – варварскими ракетными обстрелами гражданских объектов в Киеве и Кременчуге. Лидеры G7 шокированы и возмущены массированными ракетными обстрелами последних дней.

В финальном документе саммита также идет речь о дальнейших санкциях против России. В частности, Группа семи планирует ввести эмбарго на импорт российского золота, а также подтвердила намерение постепенно прекратить или запретить импорт российских углей и нефти.

Также G7 призвали Китай “оказать влияние на Россию, чтобы та немедленно прекратила военную агрессию – и немедленно и безоговорочно вывела свои войска из Украины”. Россию же предостерегли “от применения в Украине химического, биологического или ядерного оружия, или связанных с ним веществ. Такие действия будут иметь серьезные последствия”, подчеркнули участники саммита.

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