Результаты развертывания 4G по Украине

Появление четвертого поколения мобильного интернета постоянно приближает украинцев к цифровой эпохе. Передовые операторы мобильной связи внедряют 4G все мощнее. Среди них и компания Lifecell, которая, в частности, активно работает над развертыванием покрытия, которое позволит сократить разрыв в доступе к цифровым услугам между небольшими населенными пунктами и городами.

Компания Lifecell инвестирует в покрытие сети 4G, и сейчас мы концентрируемся на расширениях в маленьких деревнях, населенных пунктах. Только в этом году мы построили сеть в 7 тыс. населенных пунктов, большинство из которых с населением менее 5 тыс.

Даже невооруженным глазом видно насколько активно мобильный интернет и смартфоны прижились как в частной, так и деловой жизни украинцев.

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