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Результаты выборов в Днепре: программы зависают, обработано 15% протоколов

На местных выборах в Днепре комиссия подсчитала уже 15% протоколов, 3% отправили на уточнение из-за наличия ошибок.

Глава городской Территориальной избирательной комиссии Александр Саленко поделился, что основной причиной было предоставление комиссии акта разногласия относительно списков включенных лиц к голосованию.

— Была еще одна ошибка — неправильно указаны дата и время. Поэтому эти протоколы отправили на уточнение.

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В сессионном зале городского совета образовалась очередь из тех, кто привез документы и протоколы. Люди на пределе — программа зависает, а работает все очень медленно.

Председатель правления Комитета избирателей Украины Станислав Жолудев рассказал о нарушениях во время выборов.

— В двух населенных пунктах Днепропетровской области были обнаружены схемы подкупа. 300 грн предлагали в Днепре и 200 грн в Никополе.

Результаты экзитпола в Днепре

По данным экзитпола, на выборах мэра Днепра первое место занимает Борис Филатов. На второй строчке Загид Краснов — представитель партии Гражданская сила.

На третьем месте Александр Вилкул от Блока Вилкула Украинская перспектива.

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