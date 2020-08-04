Результаты ВНО-2020 в Украине: почему каждый год 10% выпускников проваливают тестирование

23 тыс. выпускников этого года полностью провалили ВНО по украинскому языку и истории. Это говорит о том, что среднее образование в Украине хромает по тем предметам, которые учат на уроках все вместе, а не выбирают специально и готовятся дополнительно.

Однако в центре оценивания качества не паникуют и обращают внимание на то, что ежегодно около 10% участников ВНО – проваливают его.

Там убеждены, что прежде всего важен не результат, а его анализ – какие вопросы были провальные и какие темы показали пробелы. Ежегодно эти данные публикуют для директоров школ, чтобы каждый педагог сделал выводы.

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Однако родители все же испытывают потерю ответственности учителя за знания ученика на уроке после таких плохих результатов. Во многих мотивация известна: хочешь знать – приходи на дополнительное занятие, за деньги. Особенно такое наблюдается в старшей школе.

У учителей свои аргументы – часы сокращают, поэтому научить непростой истории всех все равно не удается. Часто подводят устаревшие учебники. А современным детям действительно сложнее копать глубже, потому что есть интернет.

А пока по данным международного исследования PISA, образование в Украине среднего качества.

Также вступительная кампания 2020 стартует 1 августа с регистрации электронных кабинетов для вступления в вузы на бакалавра. Через них поступающие имеют право подавать заявления на пять специальностей, если речь идет о бюджетной форме обучения, на контракт — без ограничений.