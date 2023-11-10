РФ активизирует штурм Бахмута | Украинско-польская граница вживую | Новости Факты ICTV за 10.11.2023
— Бои у Бахмута усиливаются.
— Продвижение ВСУ в Запорожье.
—Республиканец Пит Рикеттс призвал к поддержке Украины.
— ЕС продолжит поддержку Украины.
— Забастовка польских перевозчиков.
—Ситуация на украинско-польской границе сейчас.
— Украинские ветераны приняли участие в Марафоне морской пехоты США.
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