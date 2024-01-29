РФ атаковала гражданский автомобиль | Уникальные кадры работы операторов дронов | Новости Факты ICTV за 29.01.2024

— Россияне обстреляли Зноб-Новгородское Сумской области

— На пограничные Черниговщины россияне атаковали гражданское авто

— Отчет о потерях россиян за январь 2024 года

— Работа дронаров на Запорожском направлении

— Спецназовцы на Запорожском направлении уничтожили вражеские опорные пункты

— Вечернее обращение президента Зеленского

— Rheinmetall построит завод для нужд ВСУ

— История 24-летнего добровольца-железнодорожника из Ровенской области

— Украинцы чествуют 106 годовщину героического боя под Крутами

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Единые новости! Факты ICTV – последние новости Украины и мира по выпуску за 22.30 (29.01.2024).

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.