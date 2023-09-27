Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
РФ бросила на фронт новую армию, а украинцам грозит анорексия! Новости Факты ICTV за 27.09.2023
— Самые горячие новости с передовой от Зеленского и Тарнавского;
— Россия бросила на фронт новую армию – почему это играет на руку Украине;
— На удары по энергетической инфраструктуре Украина будет отвечать – Умеров;
— Воздушные силы ВСУ тренируются управлять F-16 — видео;
— Поддержка от США для украинских ферм: что предлагают;
— Количество больных анорексией возрастает: как распознать симптомы.
Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 15:00 (27.09.2023).
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