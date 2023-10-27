Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
РФ накрыла Авдеевку авиацией | По Изюму ударили Искандерами | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
— Обстрел Херсона: что известно?
— Последствия русской атаки на Изюм.
— Россияне накрывают Авдеевку с авиации.
— Строительный мусор в Украине: варианты решения проблемы.
— Приют для переселенцев в Закарпатье.
— Радиодиктант национального единства: читает актер Алексей Гнатковский.
— День языка и письменности: истории людей, перешедших на украинский язык.
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