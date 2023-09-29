Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
РФ наращивает количество ДОБРОБАТОВ | КУРСК под ударом СБУ | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
— Утренний обстрел центра Херсона: комментарии очевидцев;
— Ракетный удар по Николаеву: есть попадание;
— История тренера, спасшего питомца после обстрела Днепра и вступившего в ряды ВСУ;
— Курская электроподстанция, атакованная украинскими дронами, горела до утра;
— Путин приказал формировать новые добробаты для войны в Украине;
— Наводила огонь на позиции ВСУ — СБУ разоблачила предательницу;
— Прошел АТО, ООС и получил ранения в первые дни войны — история героического пехотинца.
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