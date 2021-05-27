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РФ не признает себя стороной конфликта: итоги встречи советников глав нормандской четверки

Россия в очередной раз отказалась признавать себя стороной конфликта на Донбассе.

Такие итоги встречи советников президентов стран нормандской четверки, сообщили в Офисе президента Украины.

Состоялся очень жесткий обмен мнениями, и совместных решений достичь не удалось.

Читайте: Минск больше не может быть площадкой для переговоров по Донбассу — Кравчук

Однако для урегулирования ситуации на Востоке Украины и возвращения мира на Донбассе переговоры продолжатся — как в нормандском формате, так и в рамках Трехсторонней контактной группы.

Переговоры по Донбассу

Пока не удается сдвинуть с места переговоры по разрешению конфликта на Донбассе, несмотря на все усилия украинской стороны и поддержку западных партнеров.

Российские оккупанты постоянно нарушают режим тишины и своими действиями провоцируют эскалацию.

Подробнее о ситуации на Донбассе читайте на Фактах ICTV.

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