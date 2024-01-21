Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
РФ планирует использовать выборы в Европе против Украины | Новости Факты ICTV за 21.01.2024
— Силы ПВО уничтожили ракету Х-59 на Днепропетровщине.
— За прошедшие сутки 20.01.2024 на разных участках фронта произошло 80 боевых столкновений.
— На Бахмутском направлении враг пытается прорывать оборону.
— Сводка Генштаба 21.01.2024.
— Россияне на временно оккупированных территориях не лечат больных украинцев.
— Как украинские воины ликвидируют вражеские ДРГ.
— Россия будет пытаться использовать выборы в десятках стран, чтобы настроить общественное мнение в Европе против Украины
— СССР отправил имя этого героя в забвение: стрелковый командир Федор Черник.
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