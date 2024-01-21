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РФ планирует использовать выборы в Европе против Украины | Новости Факты ICTV за 21.01.2024

— Силы ПВО уничтожили ракету Х-59 на Днепропетровщине.

— За прошедшие сутки 20.01.2024 на разных участках фронта произошло 80 боевых столкновений.

— На Бахмутском направлении враг пытается прорывать оборону.

— Сводка Генштаба 21.01.2024.

— Россияне на временно оккупированных территориях не лечат больных украинцев.

— Как украинские воины ликвидируют вражеские ДРГ.

— Россия будет пытаться использовать выборы в десятках стран, чтобы настроить общественное мнение в Европе против Украины

— СССР отправил имя этого героя в забвение: стрелковый командир Федор Черник.

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Единые новости! Факты ICTV — последние новости Украины и мира в выпуске за 17.30 (21.01.2024).

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