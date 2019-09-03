РФ планирует обострение: на Донбасс прибывают снайперы из Ростова

Сегодня (3 сентября) на передовой было 4 вражеские атаки. Все у Павлополя. Террористы стреляли утром из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Один наш защитник ранен – ​​сейчас он в госпитале в удовлетворительном состоянии.

От наблюдательного пункта бойцы не отходят ни на минуту. Нужно тщательно следить за врагом – не менее важно, чем метко стрелять. Особенно, если захватчики укрепились на 180 градусов вокруг.

Пока на мирной земле грустят, что лето прошло, на передовой ждут настоящей осени, когда высохнет трава и будет лучше видно врага.

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До российских наемников – около километра. Для окопной войны это, считается, далеко. Для вражеских снайперов – идеальное расстояние.

Вражеских диверсантов и снайперов на Донбассе стало больше. Они прибыли из российского Ростова на оккупированные территории Донецкой и Луганской. Российское командование планирует обострения на фронте, – сообщает наша разведка. Сейчас же предусмотреть поведение оккупантов трудно, потому что ведут себя они хаотично, говорят армейцы.

К слову, засечь огневые точки противника: как бойцы приспосабливаются к обстрелам.

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