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Факты / Видео / Маргарита Верещагина

РФ начала использовать против Украины ракеты Луна — Грабский

Маргарита Верещагина Видеоредактор

Противник уже начал использовать ракеты “Луна — М”, являющиеся предшественником “Точка — У”, то есть ракеты, выпускавшиеся еще в 60-х годах. Заявленные показатели говорят о дальности стрельбы до 70 км с возможным круговым отклонением до 700 метров. Это значит, что если в круг радиусом 700 метров попадет ракета, уничтожить нужную цель одним снарядом будет сложно.

Поэтому говорить о том, что у них мало ракет рано. Надеяться на то, что из-за 3-4 ударов это все прекратится не стоит. Мы сейчас живем по этому принципу, но в таком случае, какова военная цель россиян?

Они бьют не по командным пунктам, не по украинским войскам, они бьют по гражданской инфраструктуре. В своей привычной манере используют оружие, и наносят удары именно по объектам критической и социальной инфраструктуры.

Таким средством террора пытаются заставить именно гражданское население жителей Украины требовать прекращения боевых действий, то есть обессилить нас и принудить к капитуляции.

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