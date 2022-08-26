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Факты / Видео / Украина

РФ увеличила количество вертолетов вокруг границ Украины – ВСУ

Татьяна Забожко редактор ленты

Россия несколько увеличила количество вертолетных подразделений у украинских границ.

В настоящее время их количество составляет 360.

155 из них – это ударные вертолеты. Остальные – военно-транспортные, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии ведущей Вікна Новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона.

Юрий Игнат отмечает, что Россия не стягивает авиационную технику к границам Украины, а пополняет уничтоженные украинской противовоздушной обороной запасы авиации.

Такое же количество авиационной техники находилось на границах еще до полномасштабного вторжения.

– Было 450 самолетов и 250 вертолетов. Несмотря на то, что нашими защитниками уже уничтожено более 200 самолетов и более 200 вертолетов, Россия просто пополняет запасы авиации, – уточнил представитель командования Воздушных сил ВСУ.

По его словам, у России еще точно есть до 4 тыс. летательных аппаратов.

Отметим, что по состоянию на 26 августа Вооруженные силы Украины уничтожили 234 вражеских самолета и 202 вертолета.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 184-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Depositphotos

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