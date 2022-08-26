РФ увеличила количество вертолетов вокруг границ Украины – ВСУ
Россия несколько увеличила количество вертолетных подразделений у украинских границ.
В настоящее время их количество составляет 360.
155 из них – это ударные вертолеты. Остальные – военно-транспортные, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии ведущей Вікна Новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона.
Юрий Игнат отмечает, что Россия не стягивает авиационную технику к границам Украины, а пополняет уничтоженные украинской противовоздушной обороной запасы авиации.
Такое же количество авиационной техники находилось на границах еще до полномасштабного вторжения.
– Было 450 самолетов и 250 вертолетов. Несмотря на то, что нашими защитниками уже уничтожено более 200 самолетов и более 200 вертолетов, Россия просто пополняет запасы авиации, – уточнил представитель командования Воздушных сил ВСУ.
По его словам, у России еще точно есть до 4 тыс. летательных аппаратов.
Отметим, что по состоянию на 26 августа Вооруженные силы Украины уничтожили 234 вражеских самолета и 202 вертолета.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 184-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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