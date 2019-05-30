Речные пассажирские перевозки: есть ли будущее у украинского флота
На юге страны заработали рейсовые речные пассажирские перевозки.
Еще 30 лет назад речные перевозки пользовались большим спросом. Им пользовалось десятки миллионов украинцев. В любой город возле Днепра и Южного Буга можно было добраться быстрее, чем на рейсовом автобусе. Но во времена независимости эта отрасль пришла в упадок.
Сейчас в Украине с полторы сотни скоростных судов осталось четыре.
Во всем мире наоборот пытаются развивать это направление. Минимизируют налоговую нагрузку, ведь речной транспорт намного экологичнее. К тому же таким образом можно сохранить и автомагистрали.
Украинские чиновники эту идею разделяют, но кивают на депутатов. Они не спешат принимать соответствующие законы.
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