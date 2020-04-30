Реки высыхают и зарастают камышом: грозит ли Украине экологическая катастрофа

Речные пороги Южного Буга в селе Мигия называют одним из семи природных чудес Украины, а еще столицей рафтинга. Однако в этом году туристов здесь не ждут. И не карантин тому причиной.

Уровень воды в Южном Буге упал на метр, течение замедлилось, река заросла камышом и кувшинками. Селяне всю жизнь из колодцев пили воду. Сейчас ею разве что огороды поливать. На Волыни полностью пересохло русло главной водной артерии. А посреди самой реки Стыр вылез остров.

Этой весной уровень водоемов — самый низкий за 120 лет, с тех пор как ведутся наблюдения. Подробности — в сборном сюжете.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как очистная станция отравляет реку Уды в Харьковской области.

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