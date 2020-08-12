Годовщина Курска. Самая страшная трагедия современной России

20 лет назад произошла одна из самых страшных трагедий современной России — затонула атомная подводная лодка Курск, погибли 118 человек.

В Баренцевом море проводили учения. Экипаж должен был обстрелять условного противника. Но в торпедном отсеке произошел взрыв. Подводная лодка резко опустился на дно, на глубину 108 метров.

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Там произошел второй взрыв, который уничтожил всю носовую часть субмарины. Часть экипажа выжила после первого взрыва и ждала помощи, но их не подняли с морского дна.

На вопрос журналистов что случилось с Курском — Путин тогда спокойно, с легкой улыбкой отвечал, что он утонул.

Многие эксперты утверждали — у подводников был шанс спастись, если бы спасательная операция началась сразу или если позволили бы привлечь иностранных специалистов.

Взрыв газовой заправки в России

10 августа в российском Волгограде произошел взрыв и пожар на газовой заправке. На проспекте Ленина загорелась цистерна с газом.

Предварительно, вследствие чрезвычайного происшествия пострадали четыре человека. Одного из них госпитализировали.

После мощного взрыва обломки заправки разметало на сотни метров.