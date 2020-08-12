Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Мир / Росія

Годовщина Курска. Самая страшная трагедия современной России

20 лет назад произошла одна из самых страшных трагедий современной России — затонула атомная подводная лодка Курск, погибли 118 человек.

В Баренцевом море проводили учения. Экипаж должен был обстрелять условного противника. Но в торпедном отсеке произошел взрыв. Подводная лодка резко опустился на дно, на глубину 108 метров.

Читайте: Трамп настроен пригласить Путина на саммит G7

Там произошел второй взрыв, который уничтожил всю носовую часть субмарины. Часть экипажа выжила после первого взрыва и ждала помощи, но их не подняли с морского дна.

На вопрос журналистов что случилось с Курском — Путин тогда спокойно, с легкой улыбкой отвечал, что он утонул.

Многие эксперты утверждали — у подводников был шанс спастись, если бы спасательная операция началась сразу или если позволили бы привлечь иностранных специалистов.

Взрыв газовой заправки в России

10 августа в российском Волгограде произошел взрыв и пожар на газовой заправке. На проспекте Ленина загорелась цистерна с газом.

Предварительно, вследствие чрезвычайного происшествия пострадали четыре человека. Одного из них госпитализировали.

После мощного взрыва обломки заправки разметало на сотни метров.

Теги: ,

По теме

Ефремова госпитализировали из заседания суда без сознания
Ефремова госпитализировали из заседания суда без сознания
Нашли с пробитой головой: певица Валентина Легкоступова впала в кому
Нашли с пробитой головой: певица Валентина Легкоступова впала в кому
Российский футболист Широков жестоко избил арбитра на турнире
Российский футболист Широков жестоко избил арбитра на турнире
Трамп настроен пригласить Путина на саммит G7
Трамп настроен пригласить Путина на саммит G7
Огонь поднялся выше 16-этажки: в России взорвалась газовая заправка
Огонь поднялся выше 16-этажки: в России взорвалась газовая заправка
Выборы в США: Трамп считает, что РФ не заинтересована в его переизбрании
Выборы в США: Трамп считает, что РФ не заинтересована в его переизбрании
Как Россия напала на Грузию и осталась безнаказанной за свои преступления
Как Россия напала на Грузию и осталась безнаказанной за свои преступления
Россия строит военные базы в шести странах Африки – Bild
Россия строит военные базы в шести странах Африки – Bild

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх