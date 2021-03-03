Год с Covid-19: как все начиналось в Украине и чего ждать дальше

Ровно год назад, 3 марта 2020 года, в Украине официально сообщили о первом случае заболевания коронавирусом.

Первого больного обнаружили в Черновцах. Мужчина приехал с отдыха в Италии, а через несколько дней почувствовал недомогание. Лечили его в Черновицкой областной клинической больнице, но медики вспоминают, что не были готовы ни они, ни вся Украина.

Сам больной отказывался открыто говорить о болезни. Ведь узнав диагноз, соседи устроили пикет, требовали, чтобы в больницу забрали его жену. Через год они оправдываются — были неосведомлены о болезни, поэтому так реагировали.

Сегодня ВОЗ прогнозирует, что в режиме пандемии придется жить еще как минимум год.

В то же время математик Игорь Нестерук говорит, что из-за несоблюдения ограничений за год украинцы пережили как минимум девять вспышек коронавируса. Кроме того, по мнению ученого, к лету уменьшения количества случаев ожидать не стоит.

Особенно, если люди не захотят вакцинироваться и в дальнейшем будут нарушать карантин.

Хотя статистика прививок от Covid-19 в Украине выросла. За минувшие сутки вакцинировали еще 1 983 человека, с начала вакцинации сделали 6 888 прививок.