Решение должно быть за руководителями каналов: Ткаченко об отстранении от телемарафона некоторых ведущих

Недавно Министерство культуры и информационной политики получило предложение от части украинского медийного сообщества с призывом отстранить от ведения всеукраинского телемарафона людей, работавших ранее с распространением пророссийской пропаганды и российских нарративов.

Официальная позиция МКИП была отрицательной. По мнению ведомства, оно не должно вмешиваться в кадровую политику телеканалов. В эфире телемарафона глава МКИП Александр Ткаченко озвучил собственную позицию по этому вопросу.

— Если бы я до сих пор был руководителем какой-то медийной структуры, некоторых из тех, кого вспоминала часть медийного сообщества, я бы на работу не брал. Что касается вообще этой ситуации. Эта инициатива возникла на третий месяц войны. В первый месяц, когда нам нужно было держать строй, все прекрасно понимали, что важно, чтобы мы представляли, по крайней мере, в телемарафоне, какую-то единую позицию. Из тех, кого вспоминают коллеги, очень небольшая часть участвует в телемарафоне. Остальные продолжают свою деятельность на интернет-площадках. Для того, чтобы это было цивилизовано — есть комиссия журналистской этики, другие институты, которые могли бы профессионально разобрать каждый кейс и высказать свою позицию.

По мнению Ткаченко, эта кампания выглядит как “шельмование”. Он добавил, что вставать на защиту некоторых из этих коллег ему бы не хотелось.

— Я был в следственной комиссии Верховной рады, которая разбирала кейс каналов Медведчука. Думаю, что то, что мы делали в этой комиссии, помогло в определенной степени закрыть эти каналы. Сам принципиально к этим журналистам, когда они там работали, я не ходил.

С другой стороны, в отношении людей, ранее выдвигавших пророссийские нарративы, а сейчас условно поющих Батько наш Бандера возникает вопрос уровня доверия ко всему телемарафону.

— На этот счет мы общались с руководителями каналов, где работают эти люди. Соответственно, они тоже свою позицию обнародовали. Большинство из них (бывшие работники каналов с пророссийскими нарративами, – Ред.) попали на новые каналы еще до войны. Если они не готовы принять ту или иную сторону. Решение потом должно быть за руководителями каналов, за сообществом, которое цивилизованным способом им это расскажет. И потом уже решать.

В середине мая украинское медиасообщество и правозащитные организации обратились к президенту Украины и главе МКИП с призывом отстранить от участия в национальных телемарафонах ведущих, которые много лет подыгрывали врагу и распространяли кремлевскую пропаганду.

В обращении идет речь о ведущих Василии Голованове, Тигране Мартиросянах, Наташе Влащенко, Татьяне Гончаровой, Назаре Долгом, Владимире Полуеве, Анне Степанец, Анастасии Даугуле. Отмечается, что эти ведущие продвигали кремлевские нарративы о внешнем управлении США Украиной, “дискриминации” русского языка, “гражданской войне” на Донбассе, правомерности захвата Россией Крыма и т.д.

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