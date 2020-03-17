Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Уровень Александровского водохранилища повысят на 5 метров — чем это грозит

Жители Николаевщины выступили против уничтожения одного из семи природных чудес Украины — гранитно-степного Побужья. Энергоатом ради бесперебойной работы гидроаккумулирующей электростанции собирается поднять уровень Александровского водохранилища на пять метров. Под затопление попадет редкая флора и фауна, земли заповедника и исторические памятники времен Запорожской Сечи.

Скалы и каньоны гранитно-степного Побужья признаны одним из семи природных чудес Украины. Под охраной заповедника десятки редких растений и краснокнижных животных: гвоздика и мерингия бугские, смолевка, эскулаповая змея, марена и шемая дунайские. Водохранилище затопит 26 гектаров национального парка Бугский Гард. Детали в сюжете Елены Горячевой.

Напомним, на Закарпатье пятый год простаивает мусороперерабатывающий завод, села утопают в хламе.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Стань екоистом: Intertop отчитался о годовых достижениях и представил экостратегию
Стань екоистом: Intertop отчитался о годовых достижениях и представил экостратегию
Без культуры сортировки. Почему украинские отходы вдвое дороже немецких
Без культуры сортировки. Почему украинские отходы вдвое дороже немецких
Распространение коронавируса: в Китае из-за остановки производства очистился воздух
Распространение коронавируса: в Китае из-за остановки производства очистился воздух
Водоснабжение Ивано-Франковска под угрозой из разлива нефти в реку
Водоснабжение Ивано-Франковска под угрозой из разлива нефти в реку
Погода в Николаеве: ветер снес палаточный городок ВСУ, 250 деревьев, люди без отопления
Погода в Николаеве: ветер снес палаточный городок ВСУ, 250 деревьев, люди без отопления
Безопасный атом и отказ от кладбищ – какая экологическая идея победила на модули STEM is FEM
Безопасный атом и отказ от кладбищ – какая экологическая идея победила на модули STEM is FEM
Законопроект О предотвращении промышленного загрязнения: цель и коррупционные связи
Законопроект О предотвращении промышленного загрязнения: цель и коррупционные связи
Предприятия, загрязняющие окружающую среду, будут останавливать — решение Кабмина
Предприятия, загрязняющие окружающую среду, будут останавливать — решение Кабмина

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка