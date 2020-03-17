Уровень Александровского водохранилища повысят на 5 метров — чем это грозит

Жители Николаевщины выступили против уничтожения одного из семи природных чудес Украины — гранитно-степного Побужья. Энергоатом ради бесперебойной работы гидроаккумулирующей электростанции собирается поднять уровень Александровского водохранилища на пять метров. Под затопление попадет редкая флора и фауна, земли заповедника и исторические памятники времен Запорожской Сечи.

Скалы и каньоны гранитно-степного Побужья признаны одним из семи природных чудес Украины. Под охраной заповедника десятки редких растений и краснокнижных животных: гвоздика и мерингия бугские, смолевка, эскулаповая змея, марена и шемая дунайские. Водохранилище затопит 26 гектаров национального парка Бугский Гард. Детали в сюжете Елены Горячевой.

Напомним, на Закарпатье пятый год простаивает мусороперерабатывающий завод, села утопают в хламе.

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