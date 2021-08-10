Уровень Евровидения: чем удивит концерт ко Дню Независимости и какой будет сцена

24 августа на НСК Олимпийский состоится грандиозное празднование Дня Независимости Украины.

Художник по свету Евгений моделирует будущую сцену для концерта. Именно так будет выглядеть самая технологичная сцена Украины. Здесь более 1 500 световых приборов. Все должно быть синхронизировано с музыкой. Под каждую песню — своя палитра цветов и свой световой рисунок.

— Мы работаем втроем над одной песней. У нас есть три консоли и три станции визуализации. Это все одно шоу, но каждый отвечает за свое звено, — рассказал художник по свету Евгений Костыра.

Кроме того, организаторы обещают установить самые большие экраны, использовать 3D-моделирование и устроить дрон-шоу. Сцены такого масштаба в Украине еще не было. Это уровень Евровидения.

— Мы тоже хотим показать, чему научились за эти 30 лет независимости. Хотим, чтобы все удалось, используя лучшие технологии в мире. Ими пользуются выдающиеся музыканты, — поделился мыслями CEO Alight Владимир Андрусишин.

Концерт называется Независимость в нашей ДНК. На главной сцене столицы выступят более 30 исполнителей и групп, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр.

— Чего у нас точно не отнять — это таланта и нашей жажды к независимости. И когда я об этом подумала — поняла, что независимость у нас в крови. И с этого вышел слоган, который стал названием концерта, — рассказала режиссер-постановщик Катя Царик.

Сейчас у артистов идет активная подготовка. Тарас Петриненко готовит песню, которую прозвали вторым гимном. Святослав Вакарчук долго вел переговоры об участии, и только после ознакомления с композициями участников таки согласился, заботясь, чтобы концерт был достойный знакового события. Свои песни артисты пока держат в секрете.

— Песня — действительно легенда, которую я очень люблю, и она была рождена в нашем крае, где я родилась. Для меня это знаковое песня, с которой я когда-то уже выступала, — рассказала певица Tayanna.

Песни будут исполнять без пауз и ведущих. Только голос диктора. Все композиции будут перетекать друг в друга, как одна единственная песня.

Концерт состоится в столичном НСК Олимпийском. Его будут транслировать вживую. Мероприятие можно просмотреть непосредственно на стадионе — билеты от 200 до 2,7 тыс. грн. Средства пойдут на создание центра современного искусства Ивана Марчука.

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