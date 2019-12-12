Равенство для всех. Как в Польше адаптируют украинских детей к обучению

Общайся и сломай стереотипы – с таким призывом выступил в самое длинное путешествие трамвай прав в Кракове. Таким образом активисты пропагандируют уважение, равенство и открытость к другим. Главная цель – делать все, чтобы каждый житель знал свои права и мог себя защитить.

ЕС широко открывает двери для украинских детей, которые едут на учебу в другие страны, потому что чувствуют наш потенциал.

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Чтобы адаптация проходила более успешно создают специальные программы, которые пропагандируют равенство всех социальных, этнических и религиозных групп и помогают иностранцам свободно чувствовать себя в своих государствах и знать там свои права.

Ежегодно в Краков приезжает все больше учеников из-за рубежа. Дети попадают в польские школы, которые пока не готовы работать с иностранными учащимися. Поэтому дети, а также их родители и учителя нуждаются в культурным медиаторе.

Международным правом предусмотрена возможность взять на работу такого ассистента учителя. Педагогическое образование для него не обязательно. Главное требование – знание языка страны, в которой живешь, и знание языка, на котором говорит ребенок.

Но родители детей с опытом миграции часто даже не знают, что дирекция школы может предоставить помощника. Сейчас в Кракове 15 межкультурных ассистентов помогают в школах.

Должность новая, большинство директоров не до конца понимают функции ассистента. Поэтому отдел образования города организовал обучение. К борьбе с проблемами многокультурности активно приобщаются специалисты Института психологии Ягеллонского университета.

Четыре эксперты, специализирующиеся на проблематике многоязычия и различиях культур индивидуально будут консультировать всех желающих.

Напомним, средняя зарплата в Польше в 3,5 раза больше, чем в Украине.

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