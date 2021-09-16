Равенство и стереотипы: о чем говорили во второй день Украинского женского конгресса

Гендерное равенство и преодоление гендерных стереотипов: второй день V юбилейного Украинского женского конгресса в Киеве начался с темы общества равных возможностей.

Открыла дискуссию первая леди Украины Елена Зеленская. И сразу отметила, чего удалось достичь за последний год на пути к созданию общества равных возможностей.

Так, благодаря законодательным изменениям теперь в декрет могут уйти и мужчины. О равенстве будут говорить в школах, а из учебников постепенно исчезнут противоречивые картинки, где мама только убирает, а папа ходит на работу. Кроме того, в Украине усиливают внимание к преодолению домашнего насилия. А к концу года за 275 млн грн субвенции построят 28 приютов для помощи пострадавшим от насилия в семье.

Особое внимание Елена Зеленская уделила проблеме безбарьерного доступа к важным объектам, ведь равенство – это не только о равных правах.

– Это также равные возможности для всех, в том числе в доступе к любому общественному пространству: аэропорту, аптеке, уборной, бизнес-центру. Все это также часть наших обязательств в рамках Партнерства Биарриц и большое направление моей деятельности, которое называется безбарьерность, — отметила Елена Зеленская.

Далее к обсуждению подключились и представители крупного бизнеса. И здесь уже главной темой была роль женщины в экономике и инновациях.

В Украине владелицами крупных компаний являются только 3% женщин. Зато в открытии ФЛП в прошлом году они опередили мужчин на 5%. Женщины имеют большой экономический потенциал, просто нуждаются в поддержке и наставничестве.

По словам директора по коммуникациям компании CocaCola Украина, Ольги Чумак, совместно с фондом Елены Пинчук им удалось создать уникальный проект Я смогу, который помогает женщинам начать собственное дело.

– С 2017 по 2020 годы мы смогли объединить около 300 тыс. женщин нашим проектом. Около 300 тыс. женщин смогли, поверили в то, что они смогут, — подчеркнула Ольга Чумак.

Однако, кроме мотивации, украинским предприятиям следует переходить к действиям. К примеру, в компании McDonald’s работает 10 тысяч человек, 60% из которых – женщины. Гендерный баланс сохраняется и среди руководящего состава. И это дает свои результаты.

– Могу точно сказать, что решение, к которому привлечены и мужчины, и женщины, – является более сбалансированным. Потому что различные мнения звучат за столом, разный опыт у каждого, — рассказала генеральный директор МакДональдз Украина Юлия Бадритдинова.

На второй день Украинского женского конгресса происходили дискуссии относительно лидерства в общинах. Ведь после последних местных выборов там победили 36% женщин.

А завершится форум дискуссией молодых и перспективных лидеров из разных сфер, которые достигли успеха, несмотря на любые стереотипы.

Украинский женский конгресс стартовал накануне, 15 сентября. О чем говорили в первый день – читайте в материале.

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