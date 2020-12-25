Рождество в Испании: за выезд из города без разрешения — штраф €600

Ситуация с коронавирусом в Испании накануне праздников улучшилась. Если в начале ноября фиксировали в среднем по 20 тыс. заражений в сутки, то в конце декабря эта цифра не превышает 10 тыс.

Уменьшилась и нагрузка на отделения интенсивной терапии. Большинство пациентов остается на самоизоляции, рассказывает врач Александр Бойко.

Перед Рождеством в Испании не вводили общий локдаун. Только усилили ограничительные меры в регионах. Они касаются передвижения между городами и собраний людей. Праздновать Рождество сегодня можно в кругу семьи, однако не более, чем по 6 человек. За соблюдением карантинных правил в Испании следят строго.

Например, выезд из города без разрешения или уважительной причины будет стоить местным от €600. В такую ​​же сумму обойдутся отсутствие маски, нарушение комендантского часа или несоблюдение социальной дистанции.

Вакцина от коронавируса

В Испании, где ситуация с коронавирусом одна из худших в Европе, планируют начать вакцинировать людей от Covid-19 уже в январе 2021 года.

В стране рассчитывают привить значительную часть населения в течение трех месяцев.

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